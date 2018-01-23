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Шипулина могут не пустить на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, слова которого приводит ТАСС.



«Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют», — заявил Поздняков.



По его словам, представители ОКР отправят письмо в МОК, чтобы выяснить, по каким причинам «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр». Отмечается, что МОК имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должен объяснить свое решение.

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