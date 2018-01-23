Дайджест

Александра Ханина наградили за подготовку празднования 280-летия поселка Билимбай

Администрация Билимбаевского сельского территориального управления написала благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.



Благодарность объявлена за «помощь в подготовке и проведении празднования 280-летия поселка Билимбай».



Документ подписал глава Билимбаевского сельского управления Александр Гильденмайстер.

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