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В 2017 году в России приобрели 3,7 млн подержанных автомобилей зарубежных марок

УрБК, Москва, 23.01.2018. В 2017 году в России было реализовано более 3,7 млн подержанных легковых автомобилей зарубежных марок. Это на 3% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Наиболее популярной маркой в России стал Ford Focus, в 2017 году россияне приобрели 132,7 тыс. таких подержанных авто — на 2,6% больше, чем в 2016-м. Второе место удерживает Toyota Corolla, продажи которой за год снизились на 1,7%, до 102,2 тыс. ед. Третья строчка досталась Hyundai Solaris с продажами в 79,6 тыс. автомобилей. Это на 27,6% больше, чем в прошлом году, когда корейская марка занимала седьмое место.



Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry, продажи которой выросли на 4,5%, до 74,3 тысячи машин, и Renault Logan с продажами в 71,9 тыс. авто (рост на 6%). В десятку самых популярных подержанных иномарок также попали Chevrolet Niva, KIA Rio, Daewoo Nexia, Opel Astra и Volkswagen Passat.

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