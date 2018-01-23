Молоку поменяют упаковку

Летом 2018 года вступят в силу поправки в техрегламент Таможенного союза, которые ужесточают требования к маркировке молокопродуктов. Изменения позволят потребителям разлить товары с добавлением молочного жира и с заменителями, считают разработчики поправок. Вместе с тем участники рынка прогнозируют, что изменения упаковки в первую очередь коснутся продуктов низкой ценовой категории. В итоге это может привести к подорожанию самых дешевых молочных продуктов.Решение внести изменения в технический регламент Таможенного союза совет Евразийской экономической комиссии принял еще 10 ноября 2017 года. Однако в силу вступает оно лишь через 180 дней с момента опубликования (16 января 2018 года), то есть 16 июля 2018 года. Сами поправки разработал Минсельхоз РФ.По задумке авторов, изменения в маркировке молокосодержащих продуктов позволят потребителям понять, есть ли в товарах заменители молочного жира, изготовленные на основе растительных масел, в частности, пальмового.«Устанавливаются требования к обязательному размещению на потребительской упаковке информации о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Она должна наноситься на выделенное контрастным цветом информационное поле. При этом жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки нет», ― поясняется на сайте Минсельхоза РФ.Кроме того, производителям запретят использовать молочные термины в фирменных наименованиях при маркировке молокосодержащих продуктов. Например, сыр с содержанием растительных жиров нельзя будет называть «сырным» или «сыроподобным» продуктом. Нельзя будет хитрить и называть продукты с заменителями «маслицем», «творожками» или «сметанкой». Вместо этого производителям придется писать «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», или «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в 2015 году утверждал, что ужесточение требований к маркировке молокосодержащих продуктов «ограничит недобросовестную конкуренцию и будет стимулировать работу честных производителей, которые делают молочную продукцию из молока, а не из заменителей».Инициатива «ударит» также по добросовестным производителям, только по выпускающим продукцию низкой ценовой категории — как раз с заменителями, считает директор департамента по связям с общественностью и государственными органами Союзмолока Мария Жебит.«Поправки в первую очередь коснутся тех, кто производит легально продукцию низкой ценовой категории с заменителем молочного жира. В целом молокосодержащей продукции с растительными жирами на рынке не так много: на долю сырных продуктов приходится около 20% от общего потребления сыров и сырных продуктов, по сливочному маслу и спредам показатель чуть выше. Тем не менее она в последние годы пользовалась реальным спросом из-за падения доходов населения. Производителям таких товаров необходимо будет менять упаковку, приводить ее в соответствие с требованиями», — прокомментировала она.Уже сейчас можно заключить, что подобные изменения приведут к росту цен самых дешевых молочных продуктов. При этом требование указывать заменители молочного жира на упаковке действует и сейчас: информация должна быть крупно размещена на лицевой стороне, а также быть указана в описании состава продукта. Однако и сейчас на рынке встречается фальсифицированная продукция — без указания растительных жиров.Так, в III квартале 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 23,7 т молочной продукции. Из них ведомство забраковало 2,5 т или 10,5%.«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему большая часть молочной продукции браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — поясняли тогда в пресс-службе надзорного органа.По словам Марии Жебит, недобросовестные производители и дальше не будут обращать внимания на требования законодательства.«Влияния на количество фальсифицированной продукции это не окажет никакого. Недобросовестным компаниям безразлично, какой закон нарушать — старый или новый. Только ужесточение наказания за отражение некорректного состава сможет изменить ситуацию», — считает она.В то же время ужесточить ответственность за фальсификацию молочной продукции в правительстве РФ пока не готовы. Так, увеличение штрафов в два раза считает избыточным Минэкономики. По заключению ведомства, оптимальными остаются штрафы для должностных лиц в размере 10-20 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 20-40 тыс. руб., для юридических лиц — 100-200 тыс. руб.Отметим, что помимо правок техрегламента в июле 2018 года все производители молочной продукции будут обязаны перейти на электронную ветеринарную документацию. Компании выступали против инициативы и утверждали, что введение электронных ветсертификатов (ЭВС) приведет к повышению цен на молоко. Между тем потребление молочных продуктов в России и так снижается в последние годы из-за падения покупательской способности населения.