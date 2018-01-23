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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Мультиплекс» в Екатеринбурге
23 январь 2018 (17:09)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Мультиплекс» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 22 января 2018 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 1 млн 106 тыс. руб.
Напомним, ООО «Мультиплекс» принадлежат помещения в ТРЦ «Глобус» площадью 1,1 тыс. кв. м. Учредителем компании выступает ООО «КИТ Екатеринбург» — собственник аквапарка «Лимпопо» и торгово-развлекательных центров «КИТ» и «Глобус».
Соответствующий документ поступил в суд 22 января 2018 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 1 млн 106 тыс. руб.
Напомним, ООО «Мультиплекс» принадлежат помещения в ТРЦ «Глобус» площадью 1,1 тыс. кв. м. Учредителем компании выступает ООО «КИТ Екатеринбург» — собственник аквапарка «Лимпопо» и торгово-развлекательных центров «КИТ» и «Глобус».
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