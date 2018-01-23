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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из БЦ «Палладиум»

23 январь 2018 (16:40)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из бизнес-центра «Палладиум» на ул. Хохрякова, 10.

Отметим, что в этом здании размещены офисы крупных компаний, в том числе представительства «Яндекса» и Philips.

Как сообщают очевидцы, эвакуация могла произойти из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам полицейской проверки.

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