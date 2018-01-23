Новости дня
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из БЦ «Палладиум»
23 январь 2018 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей из бизнес-центра «Палладиум» на ул. Хохрякова, 10.
Отметим, что в этом здании размещены офисы крупных компаний, в том числе представительства «Яндекса» и Philips.
Как сообщают очевидцы, эвакуация могла произойти из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.
Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам полицейской проверки.
Отметим, что в этом здании размещены офисы крупных компаний, в том числе представительства «Яндекса» и Philips.
Как сообщают очевидцы, эвакуация могла произойти из-за анонимного звонка об угрозе взрыва.
Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам полицейской проверки.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Дирижабль»
- Свердловский арбитраж эвакуировали из-за «заминированного» Hyundai Accent
- В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Рубин»
- В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич»
- В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк» из-за бесхозного предмета