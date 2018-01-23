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В Свердловской области действует особый режим в связи с холодами

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В муниципалитетах Среднего Урала приняты дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры в период сильных холодов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности. Крупных коммунальных аварий, способных нарушить систему жизнеобеспечения населения, не допущено.



Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области (ЦУКС) находится на непрерывной связи с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов и сельскими старостами.



«На сегодняшний день системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых помещениях и социально значимых учреждениях не нарушен. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности. На особом контроле помощь социально незащищенным группам населения», — прокомментировал начальник ЦУКС Андрей Трушников.



На объектах ТЭК, ЖКХ и транспорта организованы дополнительные профилактические рейды, усилена проверка учреждений социальной сферы и образования. Для предотвращения ДТП и несчастных случаев усилено патрулирование на дорогах. Оповещение водителей-дальнобойщиков осуществляется по радиосвязи. В готовности находятся 17 мобильных пунктов обогрева МЧС России, которые в случае необходимости будут развернуты на автотрассах Свердловской области.



Информирование населения о метеоусловиях и прогнозе погоды, а также рекомендации о правилах поведения идёт в круглосуточном режиме с использованием средств массовой информации,sms-оповещения, уличных комплексов информирования населения.

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