Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 22 коп., евро — на 20 коп.

23 январь 2018 (15:46)

УрБК, Москва, 23.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 22 коп., до 56,41 руб., евро — на 20 коп., до 69,07 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: