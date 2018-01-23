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Официальный курс долл. США снизился на 22 коп., евро — на 20 коп.
23 январь 2018 (15:46)
УрБК, Москва, 23.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 22 коп., до 56,41 руб., евро — на 20 коп., до 69,07 руб.
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