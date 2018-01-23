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СКБ-банк занял первое место в рейтинге наиболее популярных ипотечных кредитов

23 январь 2018 (15:25)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. СКБ-банк вошел в число лидеров рефинансирования по программе перекредитования АИЖК, заняв первое место среди самых популярных кредитных программ. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации со ссылкой на рейтинг, составленный аналитическим порталом «БанкИнформСервис».

Согласно данным исследования, в 2017 году ипотечный рынок Свердловской области уверенно вышел на рекордные уровни, удалось превысить показатели 2014 года. А прирост к аналогичному периоду 2016 года составил 43%.

Эксперты выделяют три тренда, которые проявились в сфере ипотечного кредитования в минувшем году: высокий спрос на рефинансирование, скидки от застройщиков и падение ставок.

Рейтинги популярности ипотечных кредитов составлены на основе аналитики Яндекс.Метрика и популярности среди читателей портала. Познакомиться с ними и комментариями экспертов можно в обзоре на сайте «БанкИнформСервис».

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