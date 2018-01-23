Новости дня

В 2017 году потребители Свердловской области подали более 300 жалоб на транспортные услуги

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В 2017 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и его территориальные отделы поступило 302 обращения потребителей транспортных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Среди проблемных вопросов, которые поднимаются гражданами в обращениях, 21% приходится на ненадлежащее качество оказываемых услуг, нарушение сроков предоставления услуг; 31% — отказ в удовлетворении гражданско-правовых требований (возмещение ущерба и так далее); 9% — завышение тарифов, цен, иное нарушение порядка начисления платы за услуги; 15% — о законности осуществления деятельности исполнителем (отсутствие государственной регистрации, лицензии и пр.); 8% — навязывание дополнительных платных услуг; 15% — ненадлежащее информирование об исполнителе, оказываемых услугах; 1% — нарушение порядка предоставления льгот и преимуществ.



Всего в 2017 году специалистами Управления и территориальных отделов проведено 43 контрольно-надзорных мероприятия, из них по 34 выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ. Удельный вес мероприятий с нарушениями составил 79%.



В ходе проверок выявлено 166 нарушений пунктов нормативно-правовых актов, из них 44,4% связаны с порядком предоставления услуг; 25% — в области предоставления информации; 30,6% — иные нарушения (в том числе против порядка управления).



Управлением Роспотребнадзора и территориальными отделами в 2017 году вынесено 36 постановлений о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов составила 212 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: