Кризис

Розничные продажи водки в России в 2017 году выросли на 2,4%

Розничные продажи водки в России в 2017 году в соответствии с декларациями выросли на 2,4%, с 70,5 млн декалитров (дал) до 72,2 млн дал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.



Согласно данным деклараций, продажи ликеро-водочных изделий крепостью более 25 градусов в 2017 году составили 5,6 млн дал против 5,1 млн дал годом ранее (рост на 9,5%), коньяка — 10,4 млн дал против 9,7 млн дал (рост на 7,2%).



Наибольший рост — на 81% — произошел в продажах плодовых (фруктовых) вин. Их было реализовано 11,3 млн дал против 6,2 млн дал в 2016 году. В целом винодельческой продукции было продано 107,5 млн дал против 105,1 млн дал в 2016 году (рост на 2,3%).

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