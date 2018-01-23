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Суд вынес приговор гендиректору предприятия «МеталлТек» за хранение радиоактивных отходов в Верхних Сергах

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО ТПК «МеталлТек» Алексея Стругова. Он признан виновным в хранении радиоактивных отходов с нарушением установленных правил, повлекшем загрязнение окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой по обращениям жителей пос. Верхние Серги.



Судом установлено, что в период времени с февраля 2013 года по июнь 2015 года А. Стругов осуществлял непосредственное руководство производственной площадкой ООО ТПК «МеталлТек», расположенной на ул. Лесная в пос. Верхние Серги. В целях извлечения материальной выгоды подсудимый организовал обжиг и механическую чистку бывших в употреблении металлических труб, ранее использовавшихся в нефтегазодобывающей отрасли и загрязненных нефтепродуктами, содержащими природные радионуклиды.



Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы в виде шлака и золы А. Стругов открыто хранил навалом на поверхности земли на территории указанной площадки ООО ТПК «МеталлТек» в условиях, исключающих улавливание выделяющихся газообразных радионуклидов. Это повлекло их проникновение в нижние слои грунта на глубину от 30 до 60 см и радиоактивное загрязнение почвы на площади 458 кв. м.



Суд приговорил Алексея Стругова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.



Кроме того, Арбитражный суд Свердловской области по заявлению администрации Нижнесергинского муниципального района возложил на ООО ТПК «МеталлТек» обязанность по возвращению арендованного земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Для этого предприятию необходимо снять и передать на хранение в специализированную организацию верхний слой грунта, загрязненного радиоактивными отходами.

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