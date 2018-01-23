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Количество выданных потребкредитов в Свердловской области в 2017 году выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В 2017 году в Свердловской области было выдано 463 тыс. 511 потребительских кредитов, что на 25,2% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Во всех субъектах РФ было выдано 15,25 млн займов., что на 20,9% выше уровня 2016 года.



«Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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