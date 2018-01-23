Новости дня

Администрация Екатеринбурга не может найти подрядчиков для качественной уборки улиц

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова возложила вину за некачественную уборку улиц на подрядные организации. Об этом представитель горадминистрации сказала сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы.



Найти подрядчиков, которые качественно выполняли бы свою работу, по словам Т. Благодатковой, мешают условия проведения аукциона через сайт госзакупок.



«У нас на все семь дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) приходится 217 рабочих. Они выполняют работу там, где не справляется техника — в зоне заграждений, на пешеходных переходах, в узких местах. Также нужны люди на работу со снегопогрузчиком. Людей в ДЭУ крайне недостаточно. Мы полагали, что аукцион — это не только понижение цены, но и поиск подрядчика, который захочет работать. Но не получается», — сказала представитель городской администрации.



По ее словам, заставить подрядчиков качественно выполнять свою работу не помогают даже штрафы.



Тамара Благодаткова добавила, что также на чистоту улиц влияет объем дорог. В частности, Кировский и Орджоникидзевский районы города признаны горадминистрацией самыми худшими по качеству уборки дорог и тротуаров. Власти Екатеринбурга связывают это с большой протяженностью улично-дорожной сети (УДС) в указанных районах.



В среднем каждому району на уборку УДС выделяется по 167 млн руб. Из этих средств 90% получают ДЭУ, остальное — подрядные организации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: