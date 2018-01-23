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В Белгородской области собака искусала 17 человек

23 январь 2018 (13:02)

В городе Шебекино Белгородской области бродячая собака искусала 17 человек. Об этом сообщает Бел.Ру.

Уточняется, что среди укушенных — девять детей. У животного при лабораторном исследовании выявили бешенство, о судьбе собаки не сообщается.

Региональное управление Россельхознадзора сетует на то, что это уже 15-й случай бешенства с начала года.

В апреле 2017 года на юго-востоке Москвы объявилялся карантин из-за бешеного кота. В течение двух месяцев было запрещено проводить выставки кошек и собак и торговать животными. Кроме того, собак и кошек нельзя вывозить за территорию района.

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