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Восточные страны планируют приобрести российские комплексы С-400

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о желании ряда стран Ближнего востока и Юго-Восточной Азии приобрести зенитные ракетные системы С-400. Об этом он заявил в ходе визита в Мьянму, Лаос и Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС.



Он уточнил, что в настоящее время ведется соответствующая переговорная работа. «Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО, — отметил министр. — Без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».



Шойгу также заявил о готовности Москвы поделиться со опытом применения техники и вооружения в Сирии, включая системы ПВО.

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