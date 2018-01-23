Дайджест
Восточные страны планируют приобрести российские комплексы С-400
23 январь 2018 (13:01)
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о желании ряда стран Ближнего востока и Юго-Восточной Азии приобрести зенитные ракетные системы С-400. Об этом он заявил в ходе визита в Мьянму, Лаос и Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что в настоящее время ведется соответствующая переговорная работа. «Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО, — отметил министр. — Без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».
Шойгу также заявил о готовности Москвы поделиться со опытом применения техники и вооружения в Сирии, включая системы ПВО.
Он уточнил, что в настоящее время ведется соответствующая переговорная работа. «Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО, — отметил министр. — Без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».
Шойгу также заявил о готовности Москвы поделиться со опытом применения техники и вооружения в Сирии, включая системы ПВО.
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