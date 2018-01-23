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В США раскритиковали российскую боевую систему «Соратник»

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) назвал разрабатываемую «Калашниковым» боевую автоматизированную систему «Соратник» недостаточно зрелой. Об этом сообщает The National Interest, передает портал «Лента.ру».



По этой причине, отмечает эксперт, новое оружие Россия в ближайшее время экспортировать не будет.



«В конце концов, россияне не приняли их (новую боевую автоматизированную систему) на собственное вооружение, поскольку технология еще недостаточно зрелая, чтобы говорить о надежном экспорте», — полагает Бендетт.



Эксперт отмечает, что «Соратник» является примером оружия, которым в будущем собираются оснащать российскую армию. Подобные системы, по мнению Бендетта, в связке с беспилотниками пригодятся для охраны северных и восточных границ страны.

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