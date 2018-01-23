Дайджест
Итальянская антимонопольная служба обвинила Samsung в замедлении старых смартфонов
23 январь 2018 (13:01)
Итальянская антимонопольная служба расследуют намеренное замедление старых смартфонов Samsung для продвижения новых аппаратов. Ведомство также подозревает Apple в нарушении закона. Об этом сообщает Independent.
Служба обвинила компании в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».
Ведомство отмечает, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации «для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств». При этом в Samsung ранее сообщили, что не уменьшают производительность процессора за счет обновления прошивки.
Служба обвинила компании в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».
Ведомство отмечает, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации «для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств». При этом в Samsung ранее сообщили, что не уменьшают производительность процессора за счет обновления прошивки.
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