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Итальянская антимонопольная служба обвинила Samsung в замедлении старых смартфонов

Итальянская антимонопольная служба расследуют намеренное замедление старых смартфонов Samsung для продвижения новых аппаратов. Ведомство также подозревает Apple в нарушении закона. Об этом сообщает Independent.



Служба обвинила компании в создании «общей коммерческой политики, использующей недостаток определенных компонентов для ограничения сроков использования своих продуктов и побуждения потребителей покупать новые версии».



Ведомство отмечает, что обе компании выпускали обновление ПО, которое замедляет устройства. При этом разработчики не уведомляли пользователей о возможных последствиях и не предоставляли достаточной информации «для поддержания адекватного уровня производительности этих устройств». При этом в Samsung ранее сообщили, что не уменьшают производительность процессора за счет обновления прошивки.

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