Дайджест

Родченков дал новые показания против российских спортсменов

Информатор WADA Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов. Об этом сообщает агентство Reuters.



Апелляционные слушания в отношении 39 атлетов продлятся до 27 января. При этом Родченков согласился выступить только в первый день процесса, когда разбирались дела Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.



В свою очередь, газета «Комсомольская правда» пишет, что Родченков не присутствовал на слушаниях лично. Он общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.



5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: