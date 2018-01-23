Дайджест
Родченков дал новые показания против российских спортсменов
23 январь 2018 (13:00)
Информатор WADA Григорий Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Апелляционные слушания в отношении 39 атлетов продлятся до 27 января. При этом Родченков согласился выступить только в первый день процесса, когда разбирались дела Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.
В свою очередь, газета «Комсомольская правда» пишет, что Родченков не присутствовал на слушаниях лично. Он общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.
5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.
Апелляционные слушания в отношении 39 атлетов продлятся до 27 января. При этом Родченков согласился выступить только в первый день процесса, когда разбирались дела Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.
В свою очередь, газета «Комсомольская правда» пишет, что Родченков не присутствовал на слушаниях лично. Он общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.
5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.
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