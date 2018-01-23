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Бывшего директора Cвердловского МФЦ обвиняют в злоупотреблении полномочиями

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, обвиняемый в период с марта по ноябрь 2015 года в ходе подготовки зданий и помещений для вновь открываемых филиалов МФЦ в муниципальных образованиях региона принял от подрядных организаций оборудование локальной вычислительной сети, вентиляции, кондиционирования, охранного видеонаблюдения, не соответствующее условиям договоров подряда. Тем самым директор МФЦ стремился избежать ответственности за нарушение сроков ввода в эксплуатацию филиалов. Кроме того, обвиняемый произвел оплату за несоответствующее договорам оборудование, причинив материальный ущерб «Многофункциональному центру».



В частности, будучи директором МФЦ, обвиняемый заключил по результатам торгов договоры на выполнение работ по капитальному ремонту помещений филиалов центра в Карпинске, Камышлове, Серове, р. п. Бисерть, р. п. Пышма, с. Таборы, Верхней Салде, Алапаевске, Березовском, с. Туринская Слобода, Верхней Туре.



Заведомо зная, что подрядными организациями предложено к замене оборудование, не соответствующее проектной документации, он умышленно не исполнил обязанности по сопоставлению его технических характеристик с требованиями техзаданий, а сметной стоимости — со стоимостью предложенного подрядчиками оборудования. Более того, он дал согласие на замену подлежащего установке оборудования на иное, обладающее ухудшенными техническими и функциональными характеристиками. После чего подписал акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие заведомо недостоверные сведения.



В результате действий обвиняемого МФЦ причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 4,3 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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