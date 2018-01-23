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В 2017 году личная инфляция россиян стала ниже официальной из-за экономии в декабре

УрБК, Москва, 23.01.2018. В декабре и по итогам 2017 года личная инфляция жителей России оказалась ниже официальной из-за экономии граждан на личных покупках в последний месяц года, пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



«После ноябрьского роста дефлятора в декабре его кривая опять резко пошла вниз и остановилась на отметке в минус 1,1% относительно предыдущего месяца, что почти втрое ниже официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,4%. Таким образом, накопленное значение дефлятора за 2017 год составило 1,6%, что значительно ниже официальной инфляции в 2,5%», — говорится в исследовании.



В августе-октябре дефлятор был ниже инфляции, но в ноябре он превысил значение индекса потребительских цен Росстата. Причиной его перехода в отрицательную зону в декабре стало снижение затрат россиян на ключевые товары в последний месяц на 3,3% относительно ноября.



По данным Росстата, в декабре цены на продукты выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем. Однако россияне смогли воспользоваться акциями и распродажами для экономии на повседневных покупках.



«Сэкономленные деньги они перераспределили на подарки и дополнительные угощения к праздничному столу, что в итоге привело к росту общего объема расходов россиян в декабре», — поясняют авторы исследования.

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