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Администрация Екатеринбурга обвинила ГИБДД в срыве уборки города от снега

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Управление ГИБДД по Свердловской области сорвало половину заявок на сопровождение уборочной техники в Екатеринбурге. Об этом на заседании Екатеринбургской городской думы сказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.



По ее словам, экипажи ДПС необходимы для эвакуации автомобилей, которые оказались на пути уборочной техники.



«Люди оставляют машины вдоль проезжей части. Проблема серьезная. Мы заранее устанавливаем дорожные знаки о том, что будет уборка снега и эвакуации автомобилей. В зимний период 2017-2018 года было оформлено 20 заявок на сопровождение эвакуаторов экипажами ДПС. По 11 из них работа была сорвана из-за неявки экипажей ДПС», — сказала Т. Благодаткова.



По ее словам, коммунальщикам приходится либо чистить дорогу вокруг припаркованных машин, либо передвигать их. Без сопровождения автоинспекторов службы благоустройства не имеют права проводить эвакуацию автотранспорта.



Также представитель администрации Екатеринбурга ответила и на претензии ГИБДД по уборке дорог, выраженные в предписаниях.



«Предписания есть всегда. Надзорные органы всегда найдут чему выдать предписание», — сказала председатель комитета благоустройства.



Справедливым она признала только одно предписание от ГИБДД — неудовлетворительную уборку въездов во дворы на пересечении проезжей части и тротуаров. Тамара Благодаткова заверила, что по этому вопросу ведется работа. Квартальным поручено отдельно следить за этими участками.



Борьбу со снежными накатами, также указанными в предписании ГИБДД, представитель горадминистрации назвала «работой второго плана».

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