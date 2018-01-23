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Житель Екатеринбурга отсудил у администрации города 130 тыс. рублей за ущерб, причиненный его автомобилю

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. По решению суда администрация Екатеринбурга выплатит жителю уральской столицы более 130 тыс. руб. в качестве компенсации имущественного вреда, причиненного автомобилю гражданина крышкой бесхозного канализационного люка. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В июне 2017 года в вечернее время на перекрестке улиц Минометчиков и Коуровской мужчина, управляя своим автомобилем LADA Largus, совершил наезд на крышку люка колодца, в результате чего его машина получила повреждения переднего бампера, защиты двигателя, заднего левого колеса и элементов подвески. Согласно заключению эксперта, ремонтные работы обойдутся автовладельцу в 108 тыс. 300 руб.



Как было указано в акте выявленных недостатков в содержании дорог, составленном инспектором ГИБДД, опора люка и его крышка не были закреплены на колодце и находились выше уровня асфальтового покрытия. Из фотографий с места ДТП следовало, что крышка находилась на расстоянии от люка, основание которого было разрушено, вырвано из места крепления.



Пострадавший обратился в Железнодорожный районный суд с иском о возмещении ущерба от ДТП, стоимости услуг эксперта, расходов по уплате госпошлины, оплате услуг представителя и стоимости услуг нотариуса. Истец просил взыскать с ответчиков порядка 140 тыс. руб. При этом суду предстояло установить надлежащего ответчика, то есть выяснить, кому принадлежит люк. Вызванные в суд в качестве ответчиков представители администрации города и Железнодорожного района Екатеринбурга, МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», МУП «Водоканал», ПАО «Екатеринбурггаз», МБУ «ВОИС» заявляли, что данный колодец у них на балансе не числится, и, как следствие, просили суд в удовлетворении исковых требований истцу отказать.



Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что обязанность по обеспечению надлежащего безопасного состояния канализационного люка в районе дома № 56 по ул. Минометчиков лежит на администрации Екатеринбурга, поскольку иным лицам его на баланс не передавали. Доказательств отсутствия своей вины ответчик не представил.



Суд частично удовлетворил иск автовладельца, изменив лишь оплату услуг эксперта, так как та не была подтверждена документально, и обязал администрацию города выплатить истцу 130 тыс. 406 руб. Судебное решение вступило в законную силу.

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