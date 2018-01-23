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Больше половины жалоб в свердловский Роспотребнадзор относятся к качеству мобильной связи

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2017 году поступило 647 обращений на качество связи, сообщает пресс-служба ведомства.



Из общего числа жалоб 58% связано с мобильной связью, 20% — почтовая связь, 8% — телематические услуги связи; 6% — стационарная телефонная связь; 7% — прочие услуги: телевизионное вещание, радиовещание.



Чаще всего заявители жаловались на подключение дополнительных услуг без согласия абонента, нарушение порядка перенесения абонентских номеров и проблемы качества услуг связи. Также заявления поступали в связи с неполной информацией о тарифных планах, одностороннем изменении цены, составляющей тарифный план, пропажей почтовой корреспонденции, некачественной работой почтовых отделений.



За 2017 год Роспотребнадзор провел 27 надзорных мероприятий. В 21 случае были выявлены нарушения. Большая часть из них — 47,5% — была связана с предоставлением информации, еще 28,7% — с порядком предоставления услуг.



По итогам проверок в 2017 году вынесено 21 постановление о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов составила 153 тыс. руб.



Консультационными пунктами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за в 2017 год проведено 429 консультации, подготовлено 1 исковое заявление, исковые требования удовлетворены. Подготовлено 11 претензий, из которых 7 претензий потребителей были удовлетворены.

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