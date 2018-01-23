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ТМК поставит «Роснефти» 8 тыс. тонн труб из стали с резьбовыми соединениями TMK UP PF

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поставит в адрес ПАО «НК «Роснефть» 8 тыс. т высокотехнологичных насосно-компрессорных труб с содержанием 13% Сr (Хром 13) с премиальными газогерметичными соединениями TMK UP PF. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



По результатам тендера ТМК поставит трубы дочерним обществам «Роснефти» — ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-Ставропольнефтегаз» и АО «РОСПАН Интернешнл». Вся партия будет изготовлена на Синарском трубном заводе. Отгрузку продукции планируется осуществить в 2018-2019 годах.



ТМК не первый год успешно поставляет «Роснефти» трубы с содержанием 13% Cr. В 2017 году те же дочерние общества получили более двух тысяч тонн этой продукции с соединениями TMK UP PF.

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