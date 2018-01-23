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Екатеринбургские власти отказались отдавать платные парковки частным инвесторам
23 январь 2018 (10:07)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Екатеринбургские власти пока не будут привлекать частных инвесторов, которые хотели вложиться в развитие сети платных парковок в городе. Об этом в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний» заявил замглавы администрации муниципалитета Евгений Архипов.
«Мы предлагали проект по платному парковочному пространству как один из инвестиционных проектов, но на сегодняшний день те концессионеры, которые к нам приходят и чьи заявки мы рассматриваем, сталкиваются с абсолютно той же самой проблемой о предоставлении персональных данных. На сегодняшний день они уходят от вопроса взимания штрафов и плюс они ставят условием компенсацию недополученных доходов от платного парковочного пространства. Естественно, мы на это пойти не можем, в этом направлении нам еще работать и работать», — сказал Е. Архипов.
Ранее в администрации говорили, что два частных инвестора готовы потратить больше 200 млн руб. на развитие сети платных парковок. Планировалось, что число мест увеличится почти в четыре раза. При этом инвесторы планировали забирать большую часть выручки (до 80%), а также требовали гарантированных доплат из бюджета, если не получится собирать нужной суммы с водителей. Речь шла о сумме от 6 до 46 млн руб. в квартал.
«Мы предлагали проект по платному парковочному пространству как один из инвестиционных проектов, но на сегодняшний день те концессионеры, которые к нам приходят и чьи заявки мы рассматриваем, сталкиваются с абсолютно той же самой проблемой о предоставлении персональных данных. На сегодняшний день они уходят от вопроса взимания штрафов и плюс они ставят условием компенсацию недополученных доходов от платного парковочного пространства. Естественно, мы на это пойти не можем, в этом направлении нам еще работать и работать», — сказал Е. Архипов.
Ранее в администрации говорили, что два частных инвестора готовы потратить больше 200 млн руб. на развитие сети платных парковок. Планировалось, что число мест увеличится почти в четыре раза. При этом инвесторы планировали забирать большую часть выручки (до 80%), а также требовали гарантированных доплат из бюджета, если не получится собирать нужной суммы с водителей. Речь шла о сумме от 6 до 46 млн руб. в квартал.
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