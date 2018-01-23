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В Свердловской области начала работу горячая линия в рамках проведения матчей ЧМ-2018

23 январь 2018 (09:45)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. В Свердловской области начала работу горячая линия для потребителей в рамках Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«С 22 января 2018 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будут консультировать свердловчан по вопросам реализации продукции с символикой чемпионата, соблюдения требований к ограничению стоимости гостиничных номеров, а также другим вопросам по защите прав потребителей в период проведения чемпионата», — сообщают в пресс-службе надзорного органа.

Свердловчане могут обратиться в консультационные пункты для потребителей или позвонить по телефонам, указанным на сайте свердловского Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать вплоть до окончания Чемпионата мира по футболу-2018.

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