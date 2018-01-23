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Суд подтвердил законность штрафа в размере 74,2 млн рублей для ЕМУП «Водоканал»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб. для екатеринбургского МУП «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Свердловской области.



Ранее антимонопольное ведомство признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях екатеринбургского МУП «Водоканал».



Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ «Волгоградское-202») условий о границах эксплуатационной ответственности, не выгодных для них и не соответствующих правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме. На предупреждение антимонопольного ведомства предприятие не отреагировало.



Кроме того, Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке (часть 2 статьи 14.31 КоАП РФ) и назначило ему административное наказание в виде штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб.



Полагая, что постановление УФАС является незаконным, МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении заявленных предприятием требований отказал и оставил без изменения штраф, назначенный антимонопольным органом.



22 января 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил штраф без изменения.

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