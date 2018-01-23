Новости дня
Суд подтвердил законность штрафа в размере 74,2 млн рублей для ЕМУП «Водоканал»
23 январь 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб. для екатеринбургского МУП «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Свердловской области.
Ранее антимонопольное ведомство признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях екатеринбургского МУП «Водоканал».
Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ «Волгоградское-202») условий о границах эксплуатационной ответственности, не выгодных для них и не соответствующих правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме. На предупреждение антимонопольного ведомства предприятие не отреагировало.
Кроме того, Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке (часть 2 статьи 14.31 КоАП РФ) и назначило ему административное наказание в виде штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб.
Полагая, что постановление УФАС является незаконным, МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении заявленных предприятием требований отказал и оставил без изменения штраф, назначенный антимонопольным органом.
22 января 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил штраф без изменения.
Ранее антимонопольное ведомство признало факт нарушения закона о защите конкуренции в действиях екатеринбургского МУП «Водоканал».
Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности, с ТСЖ «Волгоградское-202») условий о границах эксплуатационной ответственности, не выгодных для них и не соответствующих правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме. На предупреждение антимонопольного ведомства предприятие не отреагировало.
Кроме того, Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке (часть 2 статьи 14.31 КоАП РФ) и назначило ему административное наказание в виде штрафа в размере 74 млн 232 тыс. 674 руб.
Полагая, что постановление УФАС является незаконным, МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области. Суд, изучив материалы дела, в удовлетворении заявленных предприятием требований отказал и оставил без изменения штраф, назначенный антимонопольным органом.
22 января 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил штраф без изменения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕМУП «Водоканал» оштрафовано на 74 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства
- «Свердловская теплоснабжающая компания» выплатила 4 млн рублей штрафа за нарушение закона о конкуренции
- Необоснованность отказа ООО «Немезида Инвест» (Северный автовокзал Екатеринбурга) от сотрудничества с автоперевозчиком подтверждена апелляционным судом
- Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность наложения Свердловским управлением ФАС РФ штрафных санкций на ООО «Страховая медицинская компания «Астра-Мед-МС»
- Арбитражный суд Свердловской области подтвердил законность постановления свердловского Управления ФАС РФ о наложении штрафа в размере 300 тыс. рублей на ООО «Водоканал-НТ»