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Суд рассмотрит иск о банкротстве Алапаевского металлургического завода
22 январь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Алапаевский металлургический завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 22 января 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 1 млрд 191 млн 297 тыс. руб.
Напомним, Алапаевский металлургический завод ведет свою историю с XVIII века и специализируется на производстве доменного ферромарганца и чугуна. Около двух лет назад АМЗ был выкуплен ГК «Новаэм» у украинской группы «Приват», однако оказался убыточным, и весной 2015 года производство на заводе было остановлено. В результате владельцы разделили предприятие на три юридических лица — ЗАО, ОАО и ООО. Ранее ФНС неоднократно обращалась в Арбитражный суд с требованием признать завод банкротом.
Соответствующий документ поступил в суд 22 января 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 1 млрд 191 млн 297 тыс. руб.
Напомним, Алапаевский металлургический завод ведет свою историю с XVIII века и специализируется на производстве доменного ферромарганца и чугуна. Около двух лет назад АМЗ был выкуплен ГК «Новаэм» у украинской группы «Приват», однако оказался убыточным, и весной 2015 года производство на заводе было остановлено. В результате владельцы разделили предприятие на три юридических лица — ЗАО, ОАО и ООО. Ранее ФНС неоднократно обращалась в Арбитражный суд с требованием признать завод банкротом.
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