Кризис

В 2017 году картофель в Екатеринбурге подорожал в среднем на 45%

Средняя розничная цена за 1 кг картофеля в 2017 году в Екатеринбурге составила 27,11 руб. Это на 45,5% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из базы данных ЕМИСС, которую проанализировал УрБК.



Самая высокая цена на картофель в Екатеринбурге была зафиксирована в июне — 48,27 руб. за 1 кг, самая низкая — в сентябре — 17,13 руб. за 1 кг.



По Свердловской области картофель за год подорожал в среднем на 39,8% — с 18,9 руб. за 1 кг в 2016 году до 26,5 руб. за 1 кг в 2017 году. Самая высокая средняя цена была также зафиксирована в июне — 48,53 руб., самая низкая — в сентябре — 17,63 руб.



В целом по России картофель в 2017 году в среднем подорожал на 22,7% — с 21,9 руб. за 1 кг до 26,9 руб. Самое высокое и самое низкое значения за 2017 год — 44,84 руб. за 1 кг в июне и 20,8 руб. за 1 кг в январе.

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