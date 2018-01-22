Дайджест
Американский легкоатлет установил новый мировой рекорд
22 январь 2018 (17:46)
На соревнованиях по легкой атлетике в Клемсоне был установлен новый мировой рекорд в забеге на 60 метров. Об этом сообщает RT.
Достижение обновил американец Кристиан Коулман. Спортсмен сумел преодолеть это расстояние за 6,37 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Морису Грину (6,39).
Достижение обновил американец Кристиан Коулман. Спортсмен сумел преодолеть это расстояние за 6,37 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Морису Грину (6,39).
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