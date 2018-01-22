Дайджест

Американский легкоатлет установил новый мировой рекорд

На соревнованиях по легкой атлетике в Клемсоне был установлен новый мировой рекорд в забеге на 60 метров. Об этом сообщает RT.



Достижение обновил американец Кристиан Коулман. Спортсмен сумел преодолеть это расстояние за 6,37 секунды.



Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Морису Грину (6,39).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: