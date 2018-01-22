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Глава генштаба Британии признал техническое отставание от российской армии

В тексте выступления главы генштаба Великобритании Ника Картера говорится о том, что вооруженные силы Великобритании отстают от возможностей, которые демонстрируют российские войска. Об этом сообщает The Telegraph.



В частности, Картер называет серьезной угрозой российские крылатые ракеты, которые применялись в Сирии. По его словам, у британских военных нет от них надежной защиты.



Глава британского генштаба отметил, что подобное отставание было вызвано снижением трат на военные разработки.

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