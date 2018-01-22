Дайджест
Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили имена номинантов
22 январь 2018 (17:46)
Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили имена номинантов в видеоролике, посвященном «уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды». Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Среди номинантов оказались актеры Том Круз («Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).
Актрисами, номинированными на «Золотую малину» стали Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера»), Дженнифер Лоуренс («Мама!»), а также актер Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи 2»).
За звание «Худшего фильма года» будут бороться «Эмодзи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».
Среди номинантов оказались актеры Том Круз («Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).
Актрисами, номинированными на «Золотую малину» стали Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера»), Дженнифер Лоуренс («Мама!»), а также актер Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи 2»).
За звание «Худшего фильма года» будут бороться «Эмодзи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».
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