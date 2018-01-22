Дайджест

Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили имена номинантов

Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили имена номинантов в видеоролике, посвященном «уничтожению опасных элементов, опасных для здоровья людей и окружающей среды». Об этом сообщает портал «Газета.ру».



Среди номинантов оказались актеры Том Круз («Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Трансформеры: последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).



Актрисами, номинированными на «Золотую малину» стали Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Эмма Уотсон («Сфера»), Дженнифер Лоуренс («Мама!»), а также актер Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи 2»).



За звание «Худшего фильма года» будут бороться «Эмодзи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: