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Совет ветеранов ПНТЗ отметил благодарностью Александра Ханина
22 январь 2018 (17:45)
Совет ветеранов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) написал благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александру Ханину.
«Уважаемый Александр Алексеевич! Совет ветеранов ОАО «ПНТЗ» выражает вам искреннюю благодарность за активное участие в проведении праздничного мероприятия «Встреча поколений», проводимого в честь Дня защитника Отечества. Желаем вам творческих успехов во всех начинаниях, вдохновения и неисчерпаемого оптимизма. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписали председатель совета ветеранов ПНТЗ Алексей Окороков и директор благотворительного фонда «Забота» Ольга Телякова.
«Уважаемый Александр Алексеевич! Совет ветеранов ОАО «ПНТЗ» выражает вам искреннюю благодарность за активное участие в проведении праздничного мероприятия «Встреча поколений», проводимого в честь Дня защитника Отечества. Желаем вам творческих успехов во всех начинаниях, вдохновения и неисчерпаемого оптимизма. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписали председатель совета ветеранов ПНТЗ Алексей Окороков и директор благотворительного фонда «Забота» Ольга Телякова.
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