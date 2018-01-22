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На Урале рекомендовали запретить продажу пищевых отходов для кормления свиней из-за АЧС

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Оперативный штаб по координации мероприятий против распространения на Урале африканской чумы свиней (АЧС) рекомендовал органам исполнительной власти регионов УрФО запретить реализацию пищевых отходов для кормления свиней.



«В соответствии с пунктом 2.2 протокола заседания оперативного штаба по координации мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных и других особо опасных инфекций на территории Уральского федерального округа от 24.11.2017 № 1, рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, принять меры по запрету реализации пищевых отходов для кормления свиней», — сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



По сообщению надзорного органа, ситуация с АЧС в стране «остается напряженной и в случае непринятия экстренных мер может значительно ухудшиться». Скармливание свиньям пищевых отходов становится основным источником распространения.

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