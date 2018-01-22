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На Урале рекомендовали запретить продажу пищевых отходов для кормления свиней из-за АЧС
22 январь 2018 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Оперативный штаб по координации мероприятий против распространения на Урале африканской чумы свиней (АЧС) рекомендовал органам исполнительной власти регионов УрФО запретить реализацию пищевых отходов для кормления свиней.
«В соответствии с пунктом 2.2 протокола заседания оперативного штаба по координации мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных и других особо опасных инфекций на территории Уральского федерального округа от 24.11.2017 № 1, рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, принять меры по запрету реализации пищевых отходов для кормления свиней», — сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
По сообщению надзорного органа, ситуация с АЧС в стране «остается напряженной и в случае непринятия экстренных мер может значительно ухудшиться». Скармливание свиньям пищевых отходов становится основным источником распространения.
«В соответствии с пунктом 2.2 протокола заседания оперативного штаба по координации мероприятий, направленных на предупреждение распространения карантинных и других особо опасных инфекций на территории Уральского федерального округа от 24.11.2017 № 1, рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, принять меры по запрету реализации пищевых отходов для кормления свиней», — сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
По сообщению надзорного органа, ситуация с АЧС в стране «остается напряженной и в случае непринятия экстренных мер может значительно ухудшиться». Скармливание свиньям пищевых отходов становится основным источником распространения.
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