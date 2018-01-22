Картофель отследят по сертификатам

Пока животноводы боролись с внедрением электронных ветеринарных сертификатов, Россия перешла на аналогичный документооборот для подкарантинной продукции. Теперь при вывозе продукции за пределы домашнего региона сельхоз- и лесопроизводителям нужно будет подтвердить их безопасность и получить электронный сертификат. По словам участников рынка, на их работу нововведение повлияет мало, — им и сейчас приходится оформлять документы в бумажном виде. Однако оно фактически убьет возможность владельцев частных огородов реализовать излишки урожая.С 1 января 2018 года в России вступила в силу норма о переходе на электронную карантинную сертификацию подкарантинной продукции. Список объектов или, проще говоря, различных вредителей Россельхознадзор устанавливает индивидуально для каждого региона. В Свердловской области к ним относятся западный цветочный трипс (опасен для овощей закрытого грунта, то есть тепличных), повилика (для зерновых), золотистая картофельная нематода (для овощей открытого грунта, корнеплодов) и лесные вредители — усачи рода Monochamus, а также бабочки непарного и сибирского шелкопряда (для лесоматериалов).Соответственно, при вывозе любой перечисленной продукции за пределы региона поставщикам необходимо получить доказательство, что вредителей в партии нет. Иначе в месте происхождения товара — поле, теплице, лесу — объявят карантин, а партию уничтожат.«На этот случай и накладывается карантин, проще говоря, устанавливается карантинно-санитарная зона и вводится карантинно-санитарный режим. Это все продолжается до того времени, пока карантинный объект не будет уничтожен. Раз он там есть, мы его выявляем, зона не отменена, поэтому чтобы не допустить его распространения и чтобы от этого не было дополнительного ущерба, выдается карантинный сертификат с целью именно защиты территории Российской Федерации от распространения карантинных объектов и охраны нашей природы», — рассказала начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Оксана Рымарь.Раньше аналогичные документы выдавали на бланках строгой отчетности с подписью инспектора, печатью, голограммой, однако недобросовестные участники рынка все равно ухитрялись их подделывать. Предполагается, что введение электронных карантинных сертификатов упростит процедуру выдачи документа и улучшит прослеживаемость подкарантинной продукции: всего лишь введя номер показанного распечатанного документа, можно будет узнать производителя товара.«Заявка подается в виде электронной, сертификат выдается в течение трех дней, рассматривается заявка, далее или выписывается карантинный сертификат, или отказ в выдаче. В первую очередь отказ в выдаче сертификата может быть связан с наличием выявленных карантинных объектов в подкарантинной продукции. Второе — предоставление недостаточных или недостоверных сведений для выдачи данного документа», — пояснила Оксана Рымарь.По словам директора СХПК «Битимский» Михаила Мальцева, для сельхозпроизводителей нововведение мало что изменит: им как раньше нужно было следить за состоянием продукции, так и сейчас. А вот у владельцев личных подсобных хозяйств фактически не останется шанса продать излишки урожая.«Мы всегда проводим проверки на карантинных вредителей, все сельхозпроизводители проходят, иначе за пределы региона продукцию вывезти невозможно. Электронные носители — просто более совершенная форма. Но, опять же, это больше ударит по «частникам», которые сегодня выращивают у себя на приусадебном участке картофель. Тут же как. Приезжает в деревню некая машина, водитель говорит: «Я у вас у все излишки картофеля по 5 руб. оптом куплю, соберите мне к воскресенью». Приехали потом, забрали, увезли», — рассказал Михаил Мальцев.Теперь же оформление документов для таких «сборщиков» значительно осложнится. В итоге, не имея возможности продать излишки урожая, свердловчане будут садить все меньше или вообще отказываться от посадок.Напомним, перерабатывающие предприятия также не принимают овощи у населения из-за различий в сортах овощей и слишком маленьких партий. Кроме того, в регионе зафиксирован дефицит овощехранилищ, из-за чего значительная часть урожая попросту сгнивает к весне. В результате с каждым годом население садит все меньше культур.