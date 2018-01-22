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В Екатеринбурге из-за опрессовок несколько многоэтажных домов отключили от газоснабжения

22 январь 2018 (17:24)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. В Екатеринбурге пять многоквартирных домов на Юго-Западе с 09.00 отключили от газоснабжения, сообщает пресс-служба УК «Стандарт».

Под отключения попали строения на улице Амундсена, 55, 1 и 2 корпуса, улице Волгоградская, 29 и 31, корпус 3, а также по улице Московской, 212, корпус 1.

Ограничения связаны с проведением опрессовок.

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