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В Екатеринбурге из-за опрессовок несколько многоэтажных домов отключили от газоснабжения
22 январь 2018 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. В Екатеринбурге пять многоквартирных домов на Юго-Западе с 09.00 отключили от газоснабжения, сообщает пресс-служба УК «Стандарт».
Под отключения попали строения на улице Амундсена, 55, 1 и 2 корпуса, улице Волгоградская, 29 и 31, корпус 3, а также по улице Московской, 212, корпус 1.
Ограничения связаны с проведением опрессовок.
Под отключения попали строения на улице Амундсена, 55, 1 и 2 корпуса, улице Волгоградская, 29 и 31, корпус 3, а также по улице Московской, 212, корпус 1.
Ограничения связаны с проведением опрессовок.
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