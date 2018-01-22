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В России отзывают 15,6 тысяч автомобилей Ford из-за угрозы возгорания в двигателе

УрБК, Москва, 22.01.2018. ООО «Форд Соллерс Холдинг» (официальный представитель Ford в России) отзывает с рынка 15 тыс. 670 автомобилей Kuga и C-Max, сообщается на сайте Росстандарта.



Возврату подлежат машины, реализованные с мая 2012 по декабрь 2014 годов. Как пояснили в компании, у автомобилей указанных марок зафиксирован локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека.



«На транспортных средствах FORD (Kuga, C-Max) будет выполнена модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей. Таким образом, в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости», — говорится в сообщении.



Владельцев автомобилей с дефектами оповестят о необходимости проведения ремонта по телефону или путем рассылки писем.

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