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Прокуратура назвала свердловские муниципалитеты с самыми крупными долгами по зарплате
22 январь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана Сухих в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге назвала наиболее проблемные территории в регионе, где работодатели чаще всего задерживают зарплату.
«Это Сысертский ГО, Полевской ГО и Екатеринбург. В этих территориях наблюдается наиболее крупная задолженность. Я сейчас говорю о латентных долгах, которые не фигурируют в статистической отчетности. Соответственно, по ряду этих предприятий мы проинформировали главу региона, которому предложено принять меры по стабилизации деятельности должников. Наиболее проблемное предприятие — Завод элементов трубопроводов в Сысертском ГО. Его задолженность по зарплате превышает 80 млн руб.», — заявила С. Сухих.
По ее словам, прокуратура не только принимает жесткие меры по взысканию задолженности, но и организовывает переговоры с контрагентами и чиновниками, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на предприятие.
«Это Сысертский ГО, Полевской ГО и Екатеринбург. В этих территориях наблюдается наиболее крупная задолженность. Я сейчас говорю о латентных долгах, которые не фигурируют в статистической отчетности. Соответственно, по ряду этих предприятий мы проинформировали главу региона, которому предложено принять меры по стабилизации деятельности должников. Наиболее проблемное предприятие — Завод элементов трубопроводов в Сысертском ГО. Его задолженность по зарплате превышает 80 млн руб.», — заявила С. Сухих.
По ее словам, прокуратура не только принимает жесткие меры по взысканию задолженности, но и организовывает переговоры с контрагентами и чиновниками, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на предприятие.
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