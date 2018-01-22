Свердловчанам задолжали зарплату на 300 млн рублей

В ноябре 2017 года прокуратура Свердловской области начала масштабную проверку всех предприятий региона, имеющих задолженность по выплате заработной платы. По результатам проведенных мероприятий за два месяца удалось сократить общую сумму долгов в регионе с 400 до 300 млн руб. (на 25%). Несмотря на это, проблема невыплаты зарплаты по-прежнему остается напряженной. Каждый месяц на Среднем Урале выявляются новые проблемные предприятия, которые не рассчитываются со своими сотрудниками.Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев в ходе пресс-конференции 22 января 2018 года рассказал, что за весь 2017 год на Среднем Урале было выявлено 14 тыс. нарушений в сфере оплаты труда.«В суды было предъявлено 10 тыс. исков о взыскании задолженности по заработной плате. К административной ответственности привлечены 529 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 24 уголовных дела. В результате нашего вмешательства более 12 тыс. человек, работающих на 63 предприятиях, получили задержанную зарплату на сумму почти 700 млн руб.», — рассказал Михаил Мякишев.Наиболее сложная ситуация наблюдается на предприятиях, которые проходят через процедуру банкротства. Именно на них приходится основная часть задолженности по зарплате.«Можно привести в пример Буланашский машиностроительный завод в Артемовском. Производственная деятельность на предприятии была приостановлена. Почти 400 работников фактически оказались в простое. Задолженность на предприятии составляла около 25 млн руб. К концу 2017 года удалось ее полностью погасить. Другой пример — МУП «Сысертское автотранспортное предприятие». В отношении организации была запущена процедура конкурсного производства. Работники были уволены в связи с ликвидацией организации. Размер долгов составлял почти 6 млн руб. В настоящий момент задолженность практически полностью погашена. Последние 200 тыс. руб. работодатель должен погасить в январе 2018 года», — сообщил Михаил Мякишев.Впрочем, далеко не всегда надзорному ведомству удается добиться полной выплаты задержек по зарплате. Во многих случаях кардинально повлиять на ситуацию не получается. К примеру, на качканарском заводе «Металлист» на начало декабря 2017 года задолженность составляла 25 млн руб. К концу прошлого года ее удалось снизить до 5 млн руб. В настоящее время задолженность снова выросла до 15 млн руб.Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана Сухих назвала наиболее проблемные территории в регионе, где работодатели чаще всего задерживают зарплату.«Это Сысертский ГО, Полевской ГО и Екатеринбург. В этих территориях наблюдается наиболее крупная задолженность. Я сейчас говорю о латентных долгах, которые не фигурируют в статистической отчетности. Соответственно, по ряду этих предприятий мы проинформировали главу региона, которому предложено принять меры по стабилизации деятельности должников. Наиболее проблемное предприятие — Завод элементов трубопроводов в Сысертском ГО. Его задолженность по зарплате превышает 80 млн руб. С этим предприятием мы работаем уже длительное время. Обращали внимание не только органы исполнительной власти, но и курирующие министерства. Не секрет, что задолженность чаще всего образуется из-за неплатежеспособности организации. Из-за этого появляются долги перед налоговой, банками», — сказала Светлана Сухих.По ее словам, прокуратура не только принимает жесткие меры по взысканию задолженности, но и организовывает переговоры с контрагентами и чиновниками, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на предприятие.Как показывает практика, далеко не всем свердловчанам удается взыскать долги по зарплате. Это связано с тем, что после завершения процедуры банкротства того или иного предприятия вся задолженность организации автоматически считается погашенной. Если до этого момента закрыть долги по зарплате не удается, то сотрудники больше не могут претендовать на заработанные деньги.