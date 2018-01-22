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«Уральские авиалинии» проводят распродажу для участников программы «Крылья»

22 январь 2018 (16:25)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит закрытую распродажу авиабилетов на летние направления для участников программы лояльности «Крылья». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Авиакомпания дарит своим пассажирам возможность приобретать билеты на любимые направления заранее и по выгодным ценам. Достаточно зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании, и вы будете в курсе всех закрытых акций и распродаж. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, который можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы», — рассказали в пресс-службе.

Полную информацию о программе можно получить на сайте «Уральских авиалиний» www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines.

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