Новости дня
«Уральские авиалинии» проводят распродажу для участников программы «Крылья»
22 январь 2018 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит закрытую распродажу авиабилетов на летние направления для участников программы лояльности «Крылья». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Авиакомпания дарит своим пассажирам возможность приобретать билеты на любимые направления заранее и по выгодным ценам. Достаточно зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании, и вы будете в курсе всех закрытых акций и распродаж. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, который можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы», — рассказали в пресс-службе.
Полную информацию о программе можно получить на сайте «Уральских авиалиний» www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines.
«Авиакомпания дарит своим пассажирам возможность приобретать билеты на любимые направления заранее и по выгодным ценам. Достаточно зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании, и вы будете в курсе всех закрытых акций и распродаж. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, который можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы», — рассказали в пресс-службе.
Полную информацию о программе можно получить на сайте «Уральских авиалиний» www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» три дня предоставляют скидку до 30% на авиабилеты на все направления
- «Уральские авиалинии» проведут распродажу билетов со скидкой до 30%
- Пассажиры «Уральских авиалиний» могут получить дополнительную скидку по программе «Крылья»
- «Уральские авиалинии» объявили о распродаже авиабилетов на все направления со скидкой в 30%
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает распродажу авиабилетов для участников программы «Крылья»