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Газпромбанк и Сбербанк могут стать инвесторами магистрали «Екатеринбург — Челябинск»
22 январь 2018 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Газпромбанк (ГПБ) и Сбербанк взяли на рассмотрение вопрос финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Екатеринбург — Челябинск», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Финансовые организации могут выступить инвесторами в рамках концессионного соглашения. Известно, что ГПБ в случае согласия готов оплатить 5% от всех расходов. В Сбербанке с размером возможного финансирования не определились.
По предварительной оценке, стоимость строительства ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» составит 365,9 млрд руб. Согласно проекту, двухпутная скоростная железнодорожная линия пройдет через три ключевые станции: Екатеринбург, Касли и Челябинск. Кроме того, планируется создать крупные вокзальные комплексы: «Аэропорт Баландино», «Снежинск», «Сысерть» и «Аэропорт Кольцово».
Общая протяженность магистрали составит около 220 км. По предварительным расчетам, время нового скоростного поезда в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит примерно 1 час 10 минут, а ускоренного регионального поезда — примерно 2 часа 15 минут. Таким образом, экономия времени по сравнению с другими видами транспорта составит от 1,5 до 5 часов.
Финансовые организации могут выступить инвесторами в рамках концессионного соглашения. Известно, что ГПБ в случае согласия готов оплатить 5% от всех расходов. В Сбербанке с размером возможного финансирования не определились.
По предварительной оценке, стоимость строительства ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» составит 365,9 млрд руб. Согласно проекту, двухпутная скоростная железнодорожная линия пройдет через три ключевые станции: Екатеринбург, Касли и Челябинск. Кроме того, планируется создать крупные вокзальные комплексы: «Аэропорт Баландино», «Снежинск», «Сысерть» и «Аэропорт Кольцово».
Общая протяженность магистрали составит около 220 км. По предварительным расчетам, время нового скоростного поезда в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит примерно 1 час 10 минут, а ускоренного регионального поезда — примерно 2 часа 15 минут. Таким образом, экономия времени по сравнению с другими видами транспорта составит от 1,5 до 5 часов.
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