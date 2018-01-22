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В Верхней Пышме вынесен приговор экс-сотруднику МФЦ за пособничество в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Верхнепышминский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Многофункционального центра (МФЦ) Михаилу Кузнецову и Гузилии Агзамовой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Агзамова признана судом виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Кузнецов — части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».



В суде установлено, что в мае 2015 года Агзамова решила завладеть квартирой по ул. Кривоусова в Верхней Пышме, принадлежащей местному жителю. Обвиняемая завладела паспортом собственника жилья, составила заведомо подложный договор купли-продажи на сумму 2,1 млн руб. Затем она договорилась с Кузнецовым, на тот момент занимавшим должность главного специалиста в отделе МФЦ, помочь ей с государственной регистрацией права собственности. За это она пообещала соучастнику 10 тыс. руб.



В судебном заседании Агзамова свою вину не признала, от дачи показаний отказалась. Кузнецов свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Отмечается, что он уволился из МФЦ во время проведения предварительного следствия по уголовному делу.



До рассмотрения уголовного дела дочь умершего собственника квартиры направила в суд исковое заявление. Суд в июле 2017 года требования потерпевшей стороны удовлетворил, признав договор купли-продажи квартиры недействительным.



Суд приговорил Гузилю Агзамову к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на нее наложен штраф в размере 200 тыс. руб. Михаил Кузнецов приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и со штрафом в размере 100 тыс. руб.

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