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В центре Екатеринбурга увеличились пробки из-за продления ремонта парковки в ТЦ «Алатырь»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Руководство торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге продлило сроки перекрытия -2 этажа подземного паркинга из-за ремонта. Об этом корреспонденту УрБК сообщили в управляющей компании «ТЭН», которая обслуживает торговый центр.



Ранее в УК «ТЭН» планировали открыть подземный паркинг полностью после ремонта 20 января 2018 года. Затем сроки были смещены на 27 января. Причины продления работ в управляющей компании не уточнили.



Отметим, как ранее писал УрБК, в результате закрытия одного этажа парковки в торговом центре в переулке Медиков каждое утро образуется пробка от перекрестка улиц Малышева — Московская до въезда в ТЦ «Алатырь».

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