Кризис

Задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 300 млн рублей

Общий размер задолженности по заработной плате в Свердловской области в настоящее время составляет 300 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры региона Михаил Мякишев.



«В ноябре 2017 года прокуратура Свердловской области начала масштабную проверку всех предприятий региона, имеющих задолженность по выплате заработной платы. По результатам проведенных мероприятий за два месяца удалось сократить общую сумму долгов в регионе с 400 до 300 млн руб. (на 25%)», — рассказал М. Мякишев.



По его словам, за весь 2017 год прокуратура Свердловской области выявила 14 тыс. нарушений в сфере оплаты труда. В адрес работодателей было внесено свыше 700 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено почти 500 должностных лиц, опротестовано 512 незаконных правовых актов. В суды было предъявлено 10 тыс. исков о взыскании задолженности.

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