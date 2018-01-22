Новости дня

Челябинское УФАС обнаружило рекламу алкоголя на сайте сети «Красное&Белое»

УрБК, Челябинск, 22.01.2018. Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе алкогольной продукции на главной странице сайта продавца продукции, осуществляющего деятельность под коммерческим обозначением «Красное&Белое».



По законодательству, если информация о производимых или реализуемых товарах размещена на сайте или на страницах в соцсетях только с целью информирования клиентов об ассортименте и прочем, то рекламой она не является. Однако если информация опубликована с целью привлечения внимания к конкретному товару, он выделен среди остального ассортимента, то она может быть признана рекламой.



На сайте «Красное&Белое» в режиме слайд-шоу было размещено четыре баннера с изображением игристых вин, их наименованием, указанием цены и активной ссылкой «Подробнее…».



«В данном спорном случае установлено, что текстовая и визуальная информация об алкогольной продукции размещалась в виде отдельных динамично меняющихся блоков. Такая информация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц к конкретному товару, выделение его среди однородных и, следовательно, является рекламой», — поясняют в пресс-службе Челябинского УФАС.



При этом в России реклама алкогольной продукции запрещена в интернете. Ответственность за несоблюдение запрета несет рекламораспространитель. В данном случае рекламораспространителем выступило ООО «Килобайт», обладающее правом администрирования, наполнения и изменения сайта www.krasnoeibeloe.ru.



В 11.00 8 февраля 2018 года пройдет заседание комиссии Челябинского УФАС по данному делу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: