Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 4 коп., евро снизился на 13 коп.

УрБК, Москва, 22.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2018 года. Курс долл. США вырос на 4 коп., до 56,63 руб., евро снизился на 13 коп., до 69,27 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: