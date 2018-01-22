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Официальный курс долл. США вырос на 4 коп., евро снизился на 13 коп.

22 январь 2018 (14:38)

УрБК, Москва, 22.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2018 года. Курс долл. США вырос на 4 коп., до 56,63 руб., евро снизился на 13 коп., до 69,27 руб.

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