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В 2017 году 60% авторынка России обеспечили иномарки местной сборки

УрБК, Москва, 22.01.2018. Доля иномарок российской сборки на внутреннем рынке в 2017 году увеличилась до 60%. Годом ранее этот показатель составлял 58,1%, сообщает «Автостат».



В то же время доля автомобилей российских брендов осталась практически без изменений (21,6%), а прямой импорт иномарок сократился с 20,2% в 2016 году до 18,4% в 2017 году.



Напомним, что десять лет назад (2007 год) на долю иномарок российской сборки приходилось всего лишь 18% рынка, а пять лет назад (2012 год) этот показатель находился на уровне 44%.

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