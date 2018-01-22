Дайджест
Светлаков и Незлобин перейдут на телеканал на СТС
22 январь 2018 (14:14)
Комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин покинут телеканал ТНТ и перейдут на СТС. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Эти данные подтвердил изданию гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, а также сами артисты. Они начнут работу на другом канале с лета 2018 года, чтобы успеть закрыть текущие проекты на ТНТ.
«Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — пояснил Муругов.
Кроме того, Светлаков и Незлобин намерены создать совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу СТС.
Эти данные подтвердил изданию гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, а также сами артисты. Они начнут работу на другом канале с лета 2018 года, чтобы успеть закрыть текущие проекты на ТНТ.
«Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — пояснил Муругов.
Кроме того, Светлаков и Незлобин намерены создать совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу СТС.
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