Дайджест

Светлаков и Незлобин перейдут на телеканал на СТС

Комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин покинут телеканал ТНТ и перейдут на СТС. Об этом сообщает газета «Ведомости».



Эти данные подтвердил изданию гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, а также сами артисты. Они начнут работу на другом канале с лета 2018 года, чтобы успеть закрыть текущие проекты на ТНТ.



«Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — пояснил Муругов.



Кроме того, Светлаков и Незлобин намерены создать совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу СТС.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: