Дайджест

Иранский военный корабль переломился на две части

Один из самых крупных иранских военных кораблей, новейший фрегат Damavand, переломился на две части. Однако официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».



Фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом городе Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала четырех метров.



Шесть человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже появилось сообщение о трех погибших моряках.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: